Строительство школы в станице Тбилисской завершат в декабре 2023 года

Строительство школы на 1100 мест в станице Тбилисской планируют завершить в декабре 2023 года. Соцобъект возводят в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отмечает руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов, на строительной площадке задействовано 10 единиц техники и 67 строителей. На данный момент рабочие выполняют армирование плит перекрытия, прокладывают сети канализации и водоснабжения, устанавливают бордюры и входные группы, выполняют кирпичную кладку перегородок, а также приступили к монтажу окон первого этажа. Общая строительная готовность объекта составляет 48%.

На первом этаже школы будет находиться столовая с обеденным залом на 370 мест, буфет, гардеробы, медицинский блок с кабинетом врача. Кроме того, здесь будет расположен прививочный, процедурный и стоматологический кабинеты, помещения для логопеда и педагога-психолога, спортивный зал.

Весь второй этаж займут два актовых зала на 600 и 75 мест, административные помещения, учебные кабинеты, спортзал для начальных классов и тренажерный зал.

На третьем этаже разместят школьный музей, кабинеты музыки, изобразительного искусства и православной культуры, а также изостудию, класс для продленного дня, две игровые.

На специальном участке школы будет располагаться спортивное ядро с футбольным полем, круговой беговой дорожкой на 250 метров и дорожками на 100 метров, зонами для прыжков в длину, толкания ядра и метания диска. К тому же для школьников построят баскетбольную и волейбольную площадки, гимнастический городок, зоны отдыха и торжественных мероприятий.

Отмечается, что всего по нацпроекту «Образование» на Кубани в текущем году введут в эксплуатацию 12 школ более чем на 11 тыс. мест.

Валерия Каманина