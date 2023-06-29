В Ярославле суд закрыл хостел и оштрафовал его хозяев

Красноперекопский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры и закрыл хостел на улице Нефтяников. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Проверка прокуратуры выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности в хостеле, расположенном в многоквартирном доме на улице Нефтяников. В помещении отсутствовал второй эвакуационный выход, автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения о начавшемся пожаре была неисправна, не везде в комнатах были огнетушители.

В отношении юридического лица-собственника хостела были возбуждены два дела об административном правонарушении, владелец был оштрафован на 400 тыс. руб. Даже после вынесения штрафа нарушения остались, потому прокуратура вышла с иском в суд с требованием приостановить работу хостела.

Красноперекопский районный суд требование удовлетворил. Деятельность хостела приостановлена до устранения нарушений, также запрещено передавать объект в пользование третьим лицам. Решение суда в законную силу не вступило.

Андрей Иванов