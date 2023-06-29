В Саратовской области продолжает падать число пассажирских автоперевозок

Пассажирооборот в Саратовской области с января по май составил 47,7 млн человек. Соответствующие данные сегодня опубликовал Саратовстат. По данным ведомства, пассажирооборот автомодельного транспорта за указанный период составил 636,3 млн пассажиро-километров.

За аналогичный период прошлого года в регионе перевезли 53,2 млн человек. Тогда в ведомстве сообщали, что по сравнению с 2021 годом объем упал на 8,3%. Падение тогда отметили и в обороте автотранспорта, но на 23,5%.

С 2022 по 2023 год падение составило 10,4% и 13,1% соответственно.

Никита Маркелов