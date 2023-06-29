УФАС возбудило дело по рекламе пивного магазина в Челябинске

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело из-за рекламы пива на входной группе магазина Redikortsev в Челябинске. Выявлены признаки нескольких нарушений закона «О рекламе», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

На баннере, размещенном у входа в магазин, был текст «Хорошие люди пьют хорошее пиво» и изображение жестяной банки. В Челябинском УФАС подчеркивают, что реклама алкоголя не должна содержать утверждения, что употребление этой продукции имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха, а также осуждать за воздержание от употребления. Кроме того, закон запрещает размещать рекламу алкогольной продукции на внешних стенах зданий. Также в рекламе пивного магазина отсутствовало обязательное предупреждение о вреде чрезмерного потребления спиртного, под которое отводится не менее 10% рекламной площади. Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 26 июля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2019 году Челябинское УФАС запретил пивоварне-магазину Redikortsev в Копейске использовать образ первооткрывателя месторождений угля в Челябинской области Ивана Редикорцева.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте