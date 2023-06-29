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Гидротехнические затворы Краснодарского водохранилища очистили от веток и деревьев

Из-за сильных осадков, прошедших на Кубани, затворы Краснодарского водохранилища были засорены веткам и стволами деревьев. Сотрудники Краснодарского отряда «Кубань-СПАС» провели очистку гидротехнического сооружения от мусора. Работы проведены 28 июня, об этом сообщается в официальном Telegram-канале отряда.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

«Спасателями была произведена расчистка сбросных шандор "Краснодарского водохранилища". Для распиловки крупных стволов деревьев и расчистки заторов сотрудники "Кубань-СПАСа" применили приемы промышленного альпинизма. На водохранилище обеспечен беспрепятственный сток воды в реку Кубань»,— говорится в сообщении.

На "Краснодарском водохранилище" проведены антитеррористические учения

Андрей Ульченко

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