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Откроются авиарейсы из Орска в Сочи и Санкт-Петербург

Авиаперелеты планируется запустить из Орска в Сочи и Санкт-Петербург. Речь идет о субсидируемом маршруте. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время доклада об итогах работы правительства региона.

Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

Как рассказал глава региона, ранее в текущем году власти совместно с РЖД запустили сезонный туристический поезд «Оренбург – Соль-Илецк». Также открылся субсидируемый авиамаршрут «Оренбург – Калининград». Рейсы выполняет авиакомпания Nordwind.

Полеты выполняются по вторникам и субботам. Их продолжительность составляет около четырех часов.

Георгий Портнов

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