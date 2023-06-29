Откроются авиарейсы из Орска в Сочи и Санкт-Петербург

Авиаперелеты планируется запустить из Орска в Сочи и Санкт-Петербург. Речь идет о субсидируемом маршруте. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время доклада об итогах работы правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

Как рассказал глава региона, ранее в текущем году власти совместно с РЖД запустили сезонный туристический поезд «Оренбург – Соль-Илецк». Также открылся субсидируемый авиамаршрут «Оренбург – Калининград». Рейсы выполняет авиакомпания Nordwind.

Полеты выполняются по вторникам и субботам. Их продолжительность составляет около четырех часов.

Георгий Портнов