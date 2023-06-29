Двух жительниц Удмуртии осудили за организацию занятия проституцией с несовершеннолетними девушками

В столице Удмуртии перед судом предстали две местные жительницы в возрасте 21 и 31 года. В зависимости от роли женщин признали виновными в организации и вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего ( п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ, ч. 3 ст. 240 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, женщины арендовали в одном из домов на улице Орджоникидзе квартиру, где под видом «эротического массажа» организовали занятие проституцией. Для работы они привлекли девушек в возрасте от 15 до 23 лет.

Одну из женщин приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Другую девушку также условно лишили свободы на два года и назначили испытательный срок на 1,5 года.