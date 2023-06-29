Жара в Петербурге начнет спадать в первых числах июля

С пятницы, 30 июня, жаркая погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пойдет на спад, в первых числах июля ожидается прохлада и осадки. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

«С завтрашнего дня температура воздуха начнет понемногу снижаться, но дожди не прекратятся, просто погоду начнут определять другие атмосферные процессы»,— написал он в своем Telegram-канале 29 июня.

В последний день июня в городе ожидается до +27 градусов тепла, погода будет солнечной только в первой половине дня, затем в город придет атмосферный фронт с кратковременными осадками, которые превратятся в ливни с грозами в выходные. В Ленобласть грозы придут уже сегодня, они ожидаются в южных районах региона.

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