С 1 июля в Сочинский аэропорт автобусы будут ходить круглосуточно

В городе-курорте с 1 июля начнут работать два круглосуточных автобусных маршрута - 105а и 558. Они свяжут аэропорт с другими частями города, об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Курортный сезон выходит на максимум, сегодня мы усиливаем работу, необходимо обеспечить для туристов и жителей города транспортную доступность и понятную логистику. Упор сделан на общественный транспорт. С 1 июля увеличим количество городских автобусов и рейсов, появятся два круглосуточных маршрута в аэропорт», - написал мэр курорта.

Он также отметил, что движение грузового транспорта по центральным улицам Сочи в дневное время будет ограничено с 15 июля до 30 сентября. Будут добавлены новые рейсы пригородных электропоездов, их количество будет достигать 75 единиц в день.

Андрей Ульченко

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