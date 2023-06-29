Глава Кубани Кондратьев: сегодня ситуация требует максимальной бдительности

В Краснодарском крае прошло заседание оперативного штаба, созданного по поручению Президента РФ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Глава региона поблагодарил правоохранительные органы за слаженную работу в минувшие выходные. В крае удалось сохранить стабильную обстановку.

При этом глава региона подчеркнул, что сегодня ситуация требует максимальной бдительности и оперативного взаимодействия всех служб. В самом разгаре высокий летний сезон, на курортах края отдыхает около одного миллиона гостей. Обеспечение безопасности жителей и гостей края должно оставаться в приоритете.

«В мае мы обсуждали опыт Анапы по внедрению интеллектуальной системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Сейчас ведем работу по созданию централизованной системы на объектах транспортной инфраструктуры и местах массового пребывания людей во всех муниципалитетах края»,— отметил губернатор.

Андрей Пугачев