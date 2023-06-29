Власти Казани утвердили сумму платы за содержание жилых помещений

В Казани утверждена сумма платы за содержание жилых помещений в жилищном фонде. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Нынешняя стоимость платы за содержание жилых помещений вводится с 1 июля этого года. В частности, цена за управление многоквартирным домом с 1 кв. м общей площади составит 4,4 руб. в месяц, цена за уборку мест общего пользования составит 2,61 руб., обслуживание мусоропровода обойдется в 1,07 руб. дезинсекция — в 0,17 руб., а содержание контейнерных площадок — 0,34 руб.

Размер за жилищные услуги изменятся впервые с 2019 года. Плата за ЖКУ и капремонт дома при этом останется прежней.

"Ъ-Казань"