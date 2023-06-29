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Коммерсантъ FM
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Путин нарисовал рожицу на интерактивной доске на выставке Агентства стратегических инициатив

Президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив протестировал интерактивный экран российского производителя NexTouch. Глава государства схематично нарисовал лицо человека и оставил под рисунком свою подпись.

NexTouch — российский промышленный производитель интерактивного оборудования, программного и аппаратного обеспечения. Компания, среди прочего, создает интерактивные киоски, стойки и столы.

На выставке компаний, победивших в конкурсе новых отечественных брендов, Владимир Путин обратил внимание на интерактивный экран NexTouch. Представитель компании рассказал президенту о текущих разработках и напомнил, что в 2013 году господин Путин выполнил на доске иностранного производства рисунок, ставший известным как «Кошка. Вид сзади».

Представитель NexTouch попросил главу государству оставить подпись уже на отечественном экране, и Владимир Путин согласился. Он взял специальный маркер и схематично нарисовал лицо человека с оттопыренными ушами и небольшим количеством волос, а после расписался под рисунком.

В сентябре 2013 года Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в школу №7 Кургана. Там ему продемонстрировали интерактивную доску, на которой можно писать пальцем. Президент выполнил на доске рисунок и объяснил, что «это кошка, вид сзади».

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