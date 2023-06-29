Объем выданных автокредитов в Удмуртии вырос на 62,4% с начала 2023 года

Жители Удмуртии в период с января по май 2023 года взяли кредитов на покупку автомобилей на сумму 4,9 млрд руб. Это на 62,4% больше объема за прошлый год, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 24 строчке среди 30 регионов-лидеров по объему выданных автокредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В целом по России за пять месяцев выдано автокредитов на 390,5 млрд руб., что превышает прошлогодний показатель на 58,3%. Наибольший прирост показали Татарстан — 85,2%, Башкортостан — 77,5%, Челябинская область — 74,7%, Пермский край — 69,1%.

Однако отметим, что в сравнении с 2021 годом объем выданных автокредитов в России сократился на 10,5%.