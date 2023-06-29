Директору воронежского техникума вынесли приговор за вымышленное зачисление 170 человек

Россошанский райсуд Воронежской области вынес приговор 37-летнему директору областного бюджетного учреждения «Россошанский химико-механический техникум» Александре Кравченко. Она признана виновной в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в конце 2020 года директор сфальсифицировала документы, чтобы создать видимость набора нужного количества обучающихся по различным рабочим специальностям.

В техникум незаконно были зачислены 170 человек, которым затем якобы выдали свидетельства о получении профессий.

При этом фактически обучение они не проходили и экзамены не сдавали. Зато из федерального бюджета техникум получил на их подготовку более 4,1 млн руб.

Александра Кравченко приговорена к трем годам лишения свободы условно с лишением права занимать административные и распорядительные должности в образовательных учреждениях на три года. Приговор в силу не вступил.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте