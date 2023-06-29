Стала известна стоимость лайнера МС-21 с пермскими двигателями

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила ряду авиакомпания взять в лизинг лайнер МС-21 по цене 4,3–4,6 млрд руб. в зависимости от года поставки, сообщает «Ъ». Речь шла о поставках в 2028–2030 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

При этом «Аэрофлоту» воздушные суда этого типа в количестве 18 единиц будут поставляться по цене 3,2 млрд руб. в 2023–2026 годах. В конце 2021 года ГТЛК предлагала МС-21 с американскими двигателями PW 1400G по цене 4,71–4,99 млрд руб. Собеседники «Ъ» в компаниях, которые не входят в группу «Аэрофлот», полагают, что в итоге для них цена за единицу МС-21 составит более 5 млрд руб. хотя бы потому, что цена российского двигателя ПД-14 не может быть ниже, чем у серийно выпускаемых в США Pratt & Whitney.

По мнению источников в авиапроме, МС-21 не мог получиться дешевле зарубежных аналогов, поскольку в России расходы по его созданию ниже лишь на зарплату. При этом закупки, а также производство материалов и комплектующих обходятся в сопоставимые суммы или дороже.