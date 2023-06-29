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обновлено 16:02

Краевой суд признал законным приговор бывшему начальнику отдела ГУ ФССП по Пермскому краю

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор, вынесенный бывшему начальнику отдела УФССП по Пермскому краю Александре Мардановой. Об этом сообщает телеграм-канал краевого суда.

Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина

Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина

В январе 2023 года Мотовилихинский суд признал Александру Марданову виновной в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Подсудимая тогда признала вину и заключила досудебное соглашение, дав показания в отношении бывшего главного судебного пристава Игоря Кожевникова и прокурора Индустриального района Сергея Мурая. Тем не менее суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 14 млн руб. Подсудимая подала на этот судебный акт жалобу, настаивая на отсрочке отбывания наказания из-за наличия малолетнего ребенка. Апелляционное представление внесла и прокуратура. В итоге приговор был отменен, дело направили на новое рассмотрение.

В апреле 2023 года тот же суд вновь рассмотрел уголовное дело, признав Александру Марданову виновной и назначив ей наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Этот приговор также был обжалован Мардановой и сегодня оставлен апелляционной инстанцией без изменения.

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