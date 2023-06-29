Окская судоверфь спустила на воду четвертый буксир для Росморречфлота

Судостроительная компания «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область) спустила на воду четвертый буксир-спасатель проекта NЕ025 «Печак», сообщил Росморречфлот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судно предназначено для ФГБУ «Морспасслужба» и стало очередным в серии из пяти противопожарных буксиров, которые строит верфь в рамках проекта «Северный морской путь».

В мае 2023 года предприятие спустило на воду судно «Тепсей», а в декабре 2022 года – буксир «Тимман». Два буксира серии будут приписаны приписаны к порту Мурманск, два – к в Петропавловску-Камчатскому, один – к Архангельску. Суда будут базироваться на реках Печора и Енисей, на Ладожском озере, в Архангельской области и на Камчатке.

Владимир Зубарев