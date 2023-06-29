КАД между вантовым мостом и Таллинским шоссе частично закроют на три недели

Петербургская КАД на участке между Большим Обуховским мостом и развязкой с шоссе А-180 «Нарва» (Таллинское) будет частично ограничена для проезда, сообщила ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На ремонт закроют внутреннее кольцо с 2 по 23 июля.

Перекрыты окажутся третья и четвертая полосы движения. По первой и второй можно будет двигаться со скоростью не более 50 км/ч. Место работ будет огорожено барьерами и световой сигнализацией. При подходящих погодных условиях работы будет завершены раньше срока.

«Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД»,— отмечается в сообщении.

Работы на объекте будет вести АО «ВАД».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте