Премьер Латвии предупредил о вероятности проникновения ЧВК «Вагнер» в Европу

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что размещение ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии не несет прямой военной угрозы Евросоюзу (ЕС). Однако господин Кариньш отметил, что существует вероятность проникновения бойцов компании в европейские страны «с неизвестными целями».

«Конечно, мы с опаской следим за тем, что происходит в Белоруссии и связано с Пригожиным (основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.— "Ъ") и неизвестным числом хорошо подготовленных умелых бойцов, которые, предположительно, присоединятся к нему. Это потенциально несет угрозу. Угроза, возможно, не будет прямой и военной, но будет угрозой попытки проникновения в Европу с неизвестными целями»,— сказал господин Кариньш в преддверии саммита ЕС (цитата по ТАСС).

С учетом сложившихся обстоятельств премьер-министр Латвии подчеркнул необходимость усилить безопасность границы, чтобы «контролировать» ситуацию.

23 июня Евгений Пригожин объявил о походе бойцов своей ЧВК на Москву. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с господином Пригожиным. После переговоров бойцы ЧВК развернули колонны и ушли в полевые лагеря, сам основатель компании отправился в Белоруссию.

О том, как удалось решить ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер»,— в публикации «Ъ» «Союзный государь».