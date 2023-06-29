В Севастополе на улице Вакуленчука произошла массовая авария

В Севастополе на улице Вакуленчука столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю

По данным ведомства, 29 июня около 10:00 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулся со встречным Mazda. От удара отечественное авто отбросило на соседнюю полосу, где произошло еще одно столкновение — с автомобилем Volkswagen.

«В результате ДТП водитель "Лады Приоры" с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу»,— говорится в сообщении.

Проведенная экспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови участников ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.

Анастасия Донскова

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