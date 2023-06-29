Агрохолдинг «Труд» закрыл свои фирменные магазины в Перми

Агрохолдинг «Труд» закрыл в Перми все фирменные магазины «Вкусносытов», через которые реализовывал свою продукцию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на отдел маркетинга холдинга. «В Перми действовало несколько магазинов нашей сети. На сегодня все они закрыты. В последнюю очередь закрылась торговая точка на улице Мира, 3»,— пояснили в агрофирме. Причины закрытия магазинов в компании не назвали.

Бывшее помещение «Вкусносытов» в доме по ул. Мира, 3, сейчас выставлено на продажу на Avito. По данным издания, его готовится занять новый арендатор — магазин сети «Красное & Белое».

По информации в соцсетях агрохолдинга «Труд», в Кунгурском районе магазины «Вкусносытов» продолжают работать. Семь торговых точек расположены в Кунгуре, по одной — в деревне Вачегино, селах Плеханово и Троельга.

Агрохолдинг «Труд» — крупнейшее в Пермском крае сельскохозяйственное коммерческое предприятие, основанное в 1993 году. В структуру холдинга входят пять заводов: семенной, рапсовый, комбикормовый, молочный, мясоперерабатывающий, а также подразделения, осуществляющие деятельность по направлениям племенного животноводства КРС и растениеводства. Управляет холдингом ООО «Агрофирма “Труд”», основным учредителем которого является гендиректор компании Владимир Юшков. По данным Kartoteka.ru, ему принадлежит 64,82% в уставном капитале общества, остальные доли распределены между Валерием Сухорословым (14,29%), Аркадием Климовым (10,71%), Светланой Зозулей (8,02%) и Юрием Юшковым (2,16%). Выручка ООО «Агрофирма “Труд”» за 2022 год составила 883,2 млн руб., чистая прибыль — 96,7 млн руб.