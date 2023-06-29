В начале июля в Татарстане потеплеет до 30 градусов

В Татарстане 4 июля температура воздуха днем поднимется до 30°. Об этом сообщает Гидрометцентр. Местами прогнозируется кратковременный дождь.

В ближайшие сутки погода существенно не изменится. Местами ожидаются кратковременные дожди, днем и вечером в отдельных районах с грозами и кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с. Ночью похолодает до +12-17°, а днем прогнозируется +24..+29°, в восточных районах до +33°.

1 и 2 июля в регионе сохранится теплая погода с кратковременными дождями и грозы с сильным ветром. Ночью температура воздуха составит +11..+18°, 2 июля +11..+16, днем воздух будет прогреваться до +22..+27°.

"Ъ-Казань"