Правительство Башкирии учредило ежегодную спортивную премию

Правительство Башкирии учредило ежегодную премию для стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров, специалистов и организаций в области физкультуры и спорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации. Общий ежегодный бюджет премии — 10 млн руб.

Согласно документу, распорядителем денег является минспорта республики. Лауреатами станут 12 участников (по одному лауреату в каждой номинации). По 2 млн руб. получат «Лучший муниципальный район» и «Лучший городской округ», по 1,5 млн руб. — спортшкола года, организация адаптивного спорта года и региональная спортивная федерация года. Еще по 200 тыс. руб. дадут спортсмену года и тренеру-преподавателю года (в номинации «Спортивная гордость»), а за вклад в развитие адаптивного спорта победители получат по 250 тыс. руб.

200 тыс. руб. выплатят журналисту года, организатору физкультурно-спортивной работы и ветерану спорта.

Помимо премий победители получат звание «Лауреат республиканской спортивной премии» и диплом.

Участники конкурса не должны быть ранее судимы или быть иностранными гражданами. Выдвигаться на соискание премии запрещено по двум или более номинациям одновременно.

Венера Хисамова

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