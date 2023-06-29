В Челябинской области подъемные для сельских фельдшеров увеличили до 1 млн рублей

Размер единовременной выплаты для фельдшеров, которые захотят работать в селах Челябинской области, увеличен в два раза – с 500 тыс. до 1 млн руб. Соответствующий законопроект приняли 29 июня депутаты законодательного собрания региона.

На подъемные могут рассчитывать медицинские работники, принятые на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом либо фельдшера в удаленных селах, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. При этом в этих населенных пунктах медработник должен отсутствовать более трех лет. Таким образом депутаты и правительство Челябинской области рассчитывают снизить дефицит медицинских кадров в селах.

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