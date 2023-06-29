Девелоперы в Петербурге сократили инвестиции в покупку участков под строительство

С января по июнь 2023 года застройщики приобрели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 165 га земли. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма инвестиций в покупку земли составила $248 млн ($313 млн за тот же период 2022 года). Такие данные привели аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

При этом меньше всего было куплено земли под жилье и апартаменты — 21 га. Объем вложений в такие участки снизился на 37%, составив $153 млн.

Директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов связывает сокращение инвестиционной активности в сегменте жилого девелопмента с активным пополнением земельного банка в конце 2022 года. Во втором полугодии прошлого года под жилищное строительство в Санкт-Петербургской агломерации было куплено 1321 га.

Еще одна причина — снижение спроса на первичном рынке жилья. Господин Орлов отмечает, что в такой ситуации некоторые девелоперы заняли выжидательную позиции: застройщики все чаще предпочитают осваивать уже имеющиеся в портфеле участки, а не покупать новые.

Покупка участков под коммерческую недвижимость также сократилась: 144 га в текущем году против 167 га — в прошлом.

По данным Nikoliers, повышенным спросом пользуются реализующиеся на торгах объекты недвижимости, в том числе стрессовые активы, которые часто продаются с существенным дисконтом.

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