Сергея Кирющенкова избрали главой Киясовского района Удмуртии

Главой Киясовского района Удмуртии избрали заместителя руководителя администрации Балезинского района по строительству и ЖКХ Сергея Кирющенкова. Соответствующее решение приняли депутаты районного совета сегодня, 29 июня, в ходе тайного голосования. Его конкурентом был заместитель главы - начальник управления документационного обеспечения и ГО администрации Малопургинского района Кирилл Максимов.

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К своим обязанностям господин Кирющенков приступит с 3 июля.

Ранее, до назначения на должность заместителя главы администрации Балезинского района, Сергей Кирющенков работал управляющим Можгинским филиалом ОАО «Удмуртавтотранс», в АУ УР «Удмуртлес» и начальником отдела лесоснабжения, заместителем начальника цеха лесоснабжения ООО «Балезинский ДОК».

Напомним, бывший глава Киясовского района Сергей Мерзляков оставил пост по собственному желанию в январе 2023 года. Муниципалитетом он руководил с 2017 года.