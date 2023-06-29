На техобслуживание фонтана на Советской площади в Уфе направят до 7 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 11 июля выберет подрядчика технического обслуживания и текущего ремонта светомузыкального фонтана на Советской площади в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 7,9 млн руб. Он будет оплачен из бюджета республики.

Срок контракта — до конца ноября. До 10 октября подрядчик должен заниматься техобслуживанием фонтана: ежедневно проводить уборку в насосной станции, контролировать работу насосов, клапанов регулировки подъема струй, светомузыкального оборудования, раз в неделю промывать осветительные приборы, ежемесячно проводить регулировку струй образующих элементов (форсунок), при необходимости прочищать их проволочным штырем, раз в полтора месяца сливать воду с резервуара, чистить резервуар и заборные сетки напором воды со шлангов и щетками и так далее.

С 10 по 31 октября необходимо провести консервацию фонтана, для чего требуется, в том числе, отключить подачу напряжения на щит управления фонтаном, слить воду в дренажный приямок помещения насосной станции фонтана, промыть чаши фонтана, ливневую канализацию и заборные фильтры, демонтировать формообразующие элементы (форсунки, насадки) в чашах, очистить их от грязи и сдать на хранение, установить элементы каркаса из брусьев, обшить каркасы конструкций фанерными плитами.

Майя Иванова

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