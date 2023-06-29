Инвестор рассказал о проекте оздоровительного комплекса у городского пляжа

Инвестор оздоровительного комплекса возле городского пляжа — ООО «Юга-Пермь» — попросил комиссию по землепользованию и застройке установить на территории по ул. Борцов Революции в Перми зону центра обслуживания рекреационных территорий Ц-4. Заявитель хочет также, чтобы в перечень основных или условно разрешенных видов использования участков или строений в этой зоне включили объекты рекреации. Сейчас площадка, на которой разместится комплекс, находится в рекреационной зоне Р-2. Напомним, что проект «Юга-Пермь» по строительству оздоровительных комплексов в Перми и Березниках этой весной получил статус приоритетного инвестиционного проекта.

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По словам главы краевого минимущества Ларисы Ведерниковой, земля под комплекс площадью 6,2 га входит в зону затопления. «Когда коллеги (инвестор «Юга-Пермь».— «Ъ-Прикамье») будут разрабатывать проект, им выдадут градостроительный план земельного участка, в котором будут указаны все ограничения. И они будут обязаны предусмотреть в проекте все мероприятия, иначе не смогут получить разрешение на строительство»,— заметила Лариса Ведерникова.

Представитель «Юга-Пермь» сообщила, что в состав оздоровительного комплекса войдут термальный комплекс общей площадью 5,7 тыс. кв. м с пропускной способностью 2,8 тыс. человек в сутки. Также там появится четырехэтажная гостиница на 120 номеров. Площадь гостиницы составит 4,4 тыс. кв. м. Само двухэтажное здание комплекса будет иметь кровлю в виде волны, внешний облик фасадов инвестор согласует с властями. В состав комплекса войдут внутренний бассейн с банями и спа-комплексами, ресторан, лобби-бар. Планируется разместить там физкультурно-оздоровительный комплекс, наружный бассейн, детскую зону, водные аттракционы, террасу для загара и отдыха. Комплекс станет всесезонным. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы установить на территории под комплекс зону Ц-4 и разрешить в ней размещение рекреационных объектов.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», ООО «Юга-Пермь» запланировало возведение двух водно-оздоровительных комплексов на территории Пермского края с объемом инвестиций около 3 млрд руб. Компания намерена построить комплекс в Березниках и в Ленинском районе Перми, в районе городского пляжа. На территории комплекса будут расположены бассейны и прочие объекты. В планах — благоустройство берега Камы, на котором разместятся песчано-галечный пляж, пляж на траве, променад и спортивные площадки.