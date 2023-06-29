Первый замглавы минтранса Башкирии не смог восстановиться в должности

Судья Ленинского райсуда Уфы Артур Гималетдинов отказал в удовлетворении жалобы первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова на постановление следователя, в котором тот отказался отменить временное отстранения истца от должности. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе райсуда.

Адвокат господина Жулькова заявлял в суде, что «на сегодняшний день следственные действия закончены», поэтому нет необходимости запрещать его клиенту выполнять свою работу.

Виктора Жулькова обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Он был задержан в начале ноября прошлого года. Ленинский райсуд Уфы по ходатайству следствия арестовал чиновника на два месяца, а неделю спустя ВС Башкирии заменил арест на запрет определенных действий. В декабре чиновника отстранили от работы. В мае текущего года следователь отказал ему в восстановлении в должности.

Всего в уголовном деле 13 томов.

Майя Иванова

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