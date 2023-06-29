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Уроки VR-астрономии предложили ввести в нижегородских школах и колледжах

Региональная автономная некоммерческая организация «Горький Тех» предложила ввести уроки VR-астрономии в школах и колледжах Нижегородской области. Ожидается, что это позволит привлечь учащихся к изучению науки и к проектной деятельности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: нижегородский планетарий

Фото: нижегородский планетарий

Предложение было озвучено в ходе круглого стола на конференции поставщиков в технопарке «Саров». В АНО «Горький Тех» рассказали, что уже разработали курс виртуальной реальности.

«Благодаря использованию новейших технологий учащиеся с большей вероятностью захотят основательно подойти к учебе. Курс включает в себя точно воссозданное в виртуальной реальности звездное небо, состоящее из 88 созвездий, с режимами обучения и тестирования»,— рассказал директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев.

Анастасия Еремина

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