В Петербурге загорелся офисный центр «Арсенал»

В Калининском районе Петербурга загорелось здание офисного центра «Арсенал» на улице Комсомола, д. 1-3. Пожар тушат по повышенному уровню сложности 1-БИС, следует из заявления пресс-службы МЧС по городу.

По данным ведомства, горение случилось в административном здании размером 20 м. на 80 м. Сам огонь распространился по кровле на площади 40 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 14:04, в 16:24 был назначен повышенный уровень сложности тушения.

В ликвидации пожара участвуют 10 единиц техники и 47 человек личного состава. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

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