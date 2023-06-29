Госдума разрешила медучреждениям Крыма и Севастополя еще два года работать без лицензий

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий правительству РФ продлить разрешенный срок работы медорганизаций Крыма и Севастополя без получения лицензий. В документ внесли правки и сократили его на полгода, до 1 июля 2025 года, пишет ТАСС.

Действие упрощенного режима работы медучреждений заканчивалось 1 июля. В связи с этим группа депутатов от Крыма и Севастополя внесла в палату поправки с продлением сроков до 2026 года. В первом чтении документ был принят 27 июня. Поправкой ко второму чтению был установлен срок до 1 июля 2025 года. Еще одна поправка касается обязанности медучреждений Крыма перейти до указанного срока к оказанию медпомощи на основе клинических рекомендаций.

В пояснительной записке к документу авторы объясняют, что в Севастополе работают над приведением материально-технической базы медицинских организаций в соответствие лицензионным требованиям. Однако из-за существующих ограничений завершить работу вовремя не удается.

Татьяна Ручкина

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