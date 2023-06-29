Арбитражные суды ДЛНР, Запорожья и Херсонщины войдут в зону обслуживания 21-го ААС в Севастополе

В Госдуму внесен проект поправок в федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах Российской Федерации», который предполагает, что арбитражные суды включенных в минувшем году в состав РФ Донецкой и Луганской народных республики, а также Запорожской и Херсонской областей войдут в зону обслуживания 21-го арбитражного апелляционного суда в Севастополе. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Фото: сайт Двадцать первого арбитражного апелляционного суда

Кассационной инстанцией для этих регионов определен Арбитражный суд Центрального округа.

Кроме того, законопроектом предлагается внести поправки и в федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». Согласно инициативе, апелляционной инстанцией для Верховных судов ДНР, ЛНР, а также областных судов Запорожья и Херсонщины должен стать Первый апелляционный суд общей юрисдикции, а кассационной для всех федеральных судов общей юрисдикции в этих регионах — Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Законопроект внесен главами комитетов по законодательству Госдумы и Совфеда Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также депутатом Ириной Панькиной.

Андрей Петров

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