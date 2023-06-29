За помощью после укуса клещей обратилось 455 петербуржцев за неделю

За неделю с 23 по 29 июня 455 петербуржцев обратилось за медпомощью после укуса клещей. 70 из них — дети, рассказали в четверг в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Больше всего укушенных было в Пушкинском, Курортном и Приморском районах Петербурга. Меньше — во Фрунзенском, Невском и Колпинском. После проведения обследований четыре анализа дали положительный результат на клещевой энцефалит. Еще 17 человек оказались заражены клещевым боррелиозом.

По данным Роспотребнадзора, за тот же срок в Петербурге было сделано 776 прививок от клещевого энцефалита. 303 человека из привитых — дети.

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