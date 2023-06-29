Прокуратура потребовала ликвидировать незаконный причал в Кронштадте

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием к собственнику обнаруженного на территории города незаконного причала на побережье Финского залива ликвидировать его. Сооружение без разрешительных документов возвел для своих плавсредств местный житель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, хозяин причала использовать его для перевозки пассажиров, а часть берега также незаконно обустроил под парковку автомобилей.

«С целью устранения нарушений закона прокурор Кронштадтского района направил исковое заявление в суд с требованием освободить участок акватории и незаконно занимаемый земельный участок»,— говорится в сообщении.

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