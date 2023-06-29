Прокуратура потребовала ликвидировать незаконный причал в Кронштадте

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием к собственнику обнаруженного на территории города незаконного причала на побережье Финского залива ликвидировать его. Сооружение без разрешительных документов возвел для своих плавсредств местный житель.
Фото: Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, хозяин причала использовать его для перевозки пассажиров, а часть берега также незаконно обустроил под парковку автомобилей.
«С целью устранения нарушений закона прокурор Кронштадтского района направил исковое заявление в суд с требованием освободить участок акватории и незаконно занимаемый земельный участок»,— говорится в сообщении.