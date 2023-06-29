Вынесен приговор шестерым членам воронежской экстремистской группировки «русских националистов»

Левобережный райсуд Воронежа вынес приговор шестерым мужчинам в возрасте от 20 до 35 лет, обвиняемым в экстремизме и ряде других преступлений. Они приговорены к условным срокам (от одного до пяти лет), сообщили в региональном управлении СКР.

Имена осужденных не раскрываются. В основу уголовных дел легли события 2020 года. Тогда осужденные создали сообщество «русских националистов» национал-социалистического уклона. «Члены группы приветствовали единомышленников нацистским жестом, культивировали идею о превосходстве русской национальности над другими, проводили тренировки по физической подготовке, в том числе рукопашному бою»,— говорится в сообщении суда. Участники группировки также искали единомышленников в соцсетях (в группу принимались только русские).

На зданиях в городе они начали размещать экстремистские надписи «Россия для русских», а на собрании коммунистов устроили драку. Также был осквернен памятник жертвам белого террора. Кроме того, правоохранители изъяли у одного из членов группировки корпус иностранной артиллерийской мины времен Великой Отечественной войны, внутри которого находился тротил.

Обвиняемым в зависимости от роли вменяли руководство экстремистской группировкой (ч.1 ст. 282.1 УК РФ), публичное унижение достоинства по признакам национальности или принадлежности к социальной группе (ч.2 ст. 282 УК РФ), публичные призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 280 УК РФ), вандализм (ч.2 ст. 214 УК РФ), незаконное приобретение, хранение и перевозку взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). «Самым активным участникам» помимо условных сроков назначили дополнительные наказания — запрет на участие в работе общественных организаций и на размещение материалов в СМИ.

Алина Морозова, Олег Мухин