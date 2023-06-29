С 29 июня 2023 года самозанятые граждане РФ получат право регистрировать собственные товарные знаки. В Минэкономразвития считают, что обладание товарным знаком поможет самозанятым защитить свою продукцию от копирования, повысить известность личного бренда, а также его стоимость. Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков считает данную инициативу полезной, но к ней есть ряд вопросов.



Даниэль Башмаков

Фото: предоставлено автором

«Если это придаст дополнительный импульс развитию самозанятости, то ее можно только приветствовать. По официальной информации, на 1 января 2023 года в Краснодарском крае было зарегистрировано уже 294 тыс. самозанятых. По сравнению с показателем января 2022-го их количество увеличилось на 91%. Но сразу возникает вопрос, будет ли отличаться процедура регистрации товарного знака и ее стоимость для самозанятых по сравнению с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Зарегистрировать собственный бренд сегодня и долго, и сложно.

К тому же у самозанятых граждан есть ограничения по объему выручки. Их доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год. Если гражданин захочет развивать свой товарный знак, например, по франшизе и получать за это роялти, то он сразу потеряет статус самозанятого. В таком случае бренд вообще регистрировать не имеет смысла. Либо не получится его развивать.

Может случиться и так, что юридически товарный знак будет числиться за самозанятым, а по факту им так или иначе будут пользоваться стоящие за ним юридические лица.

Как все это проконтролировать – вопрос сложный. По юридическим лицам всю информацию легко найти в интернете: директор, специализация предприятия, местонахождение, размер уставного фонда. Самозанятых отследить труднее.

Словом, новые правила открывают возможности для махинаций с товарным знаком. Хорошо, если в правилах все будет четко прописано, и возможные злоупотребления удастся пресечь».

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