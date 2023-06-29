Власти Татарстана утвердили программу по повышению рождаемости на ближайшие годы

Правительство Татарстана утвердило республиканскую программу по повышению рождаемости на 2023-25 годы. Постановление подписал глава Кабмина региона Алексей Песошин.

В документе указывается, что рождаемость в регионе падает с 2016 года, но численность населения при этом увеличилась до 2022, а затем два года подряд была зафиксирована убыль. Согласно программе, в 2023 году количество новорожденных должно составить 34,5 тыс. человек, в 2024-м — 33,9 тыс., в 2025-м — 35,1 тыс.

Кроме того, в рамках программы планируется провести мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья населения. В связи с этим в Татарстане создадут в этом году центр охраны репродуктивного здоровья подростков на базе ДРКБ, а также проводить профосмотры подростков 15-17 лет и отговорить минимум 15% женщин от абортов.

Также в рамках программы планируется развить экономическую самостоятельность семьи и систему их господдержки, а именно единовременно выплачивать 100 тыс. руб. семьям с семью и более детьми, психологически консультировать молодых супругов, находящихся на грани развода. Помимо этого, программа предполагает помощь семьям в улучшении жилищных условий

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"Ъ-Казань"