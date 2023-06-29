Акции H&M взлетели до 16-месячного максимума после отчетности, превзошедшей прогнозы

Шведская сеть магазинов по продаже одежды и аксессуаров H&M сообщила, что во втором квартале (март—май) 2023 финансового года ее продажи составили 57,6 млрд шведских крон (€4,9 млрд), что на 6% больше, чем годом ранее (.pdf). За первую же половину 2023 финансового года продажи выросли на 9%. Компания также отметила, что общие продажи в физических магазинах за первое полугодие увеличились, несмотря на то что количество этих магазинов сократилось примерно на 300 штук.

Около 30% продаж H&M пришлось на интернет. Чистая прибыль компании за второй квартал составила 3,29 млрд крон (€280 млн), что хотя на 9% ниже, чем годом ранее, но существенно выше прогнозов аналитиков, ожидавших прибыли всего в размере 2,84 млрд крон (€241 млн).

Их также приятно удивило сокращение складских запасов компании во втором квартале — до 16,7% с 19,2% годом ранее. «Я очень удивлен видеть такую динамику на фоне того, что H&M за этот период не активизировала свои рекламные и маркетинговые кампании»,— заявил телеканалу CNBC аналитик инвесткомпании Bryan Garnier Седрик Росси.

После публикации отчетности акции H&M взлетели в цене на 15%, достигнув уровня начала февраля 2022 года.

Евгений Хвостик