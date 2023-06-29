Сочинскую туркомпанию оштрафовали за незаконную экскурсию

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности туристическую компанию, которая проводила экскурсии на объекте культурного наследия «Дача полковника Квитко А. В., начало XX века». У юридического лица отсутствовало соответствующее разрешение от федерального органа, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Дача полковника Квитко А. В., начало XX века
Фото: russo-travel.ru
С иском в суд обратилась прокуратура Хостинского района Сочи. Дело об административном правонарушении было открыто по ч. 1 ст. 7.24 КОАП РФ (нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта).
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