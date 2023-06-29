НБКИ: нижегородцам выдали автокредитов на 8,8 млрд рублей с начала года

Объем выданных в Нижегородской области кредитов на покупку автомобиля в январе-мае превысил 8,8 млрд руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Сумма выросла на 43,9% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В НБКИ обратили внимание, что такая динамика объясняется эффектом низкой базы – в 2022 году после введения санкций выдача автокредитов заметно сократилась.

В России в целом объем выданных автокредитов достиг 390,5 млрд руб. Показатель вырос на 58,3% по сравнению с 2022 годом, но снизился на 10,5% по сравнению с 2021-м.

Наибольший прирост в годовом выражении зафиксирован в Татарстане (+85,2%, до 18,2 млрд руб.), Башкортостане (+77,5%, до 14,5 млрд руб.) и Челябинской области (+74,7%, до 11,7 млрд руб.).

«Стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования, которая с перерывами функционировала в прошлом и нынешнем году. Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который в мае 2023 года показал наибольшее значение за последние полтора года»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Анастасия Еремина