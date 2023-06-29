Норвегия одобрила 19 нефтегазовых проектов на $18 млрд

Правительство Норвегии дало разрешение на разработку 19 нефтегазовых месторождений. Об этом в среду, 28 июня, заявил на пресс-конференции министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд. Общая сумма инвестиций в эти проекты превысит 200 млрд норвежских крон ($18,5 млрд). Среди одобренных проектов девять будут осуществляться под управлением норвежской энергетической компании Aker, три — также норвежской Equinor, а остальные — германской Wintershall Dea и австрийской OMV.

«Эти проекты будут вносить вклад в сохранение высокой и стабильной добычи на норвежском континентальном шельфе, а также в создание рабочих мест и добавленной стоимости,— отметил господин Осланд.— Эти проекты также являются важным вкладом в европейскую энергетическую безопасность». Развитие новых проектов — часть планов Норвегии по наращиванию добычи нефти и газа в ближайшее десятилетие. В прошлом году после резкого сокращения поставок газа из России Норвегия вышла на первое место по поставкам газа в европейские страны. Норвегия прогнозирует, что производство нефти в 2023 году вырастет на 15%.

Яна Рождественская