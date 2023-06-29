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«Хлебпром» будет делать больше донатов

Компания с челябинскими корнями расширяет производство в Подмосковье

ОАО «Хлебпром» (зарегистрировано в Челябинске) расширяет производство донатов за счет строительства новых линий в Ногинске (Московская область). Для этого компания воспользовалась средствами льготного займа из Фонда развития промышленности Подмосковья. В ближайшее время инвестор намерен запустить еще одну линию, увеличив производство донатов в полтора раза. Эксперты считают, что сейчас производство этой продукции — выгодная ниша, в основном из-за ухода с рынка зарубежных производителей и повышения спроса на эту продукцию.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщают в пресс-службе «Хлебпрома» со ссылкой на генерального директора Ярослава Шадырю, компания видит большой потенциал у рынка донатов и планирует дальше наращивать объемы производства. «В ближайший год мы намерены запустить еще одну линию донатов в Ногинске, в полтора раза увеличив производственные площади и нарастив производительность выше 10 тыс. т продукции в год»,— сообщил он. Общая сумма инвестиций с учетом реализации этих планов составит 2 млрд руб., добавляют в компании.

Фонд развития промышленности Московской области в мае предоставил «Хлебпрому» льготный заем на расширение производства донатов, выпускаемых под брендом Bakerton. Сумма составила 45 млн руб. с возможностью увеличить ее до 150 млн.

Выпуск донатов на заводе в Ногинске начался в 2019 году. В компании отмечают, что в России до сих пор нет аналогов этого производства. Это полностью автоматизированная линия, где все этапы, от подачи ингредиентов до упаковки, делает роботизированная техника.

В «Хлебпроме» указывают на «ряд возникших трудностей» в прошлом году, которые связаны с уходом из России иностранных поставщиков оборудования, однако намерены реализовать планы по расширению завода в плановом режиме.

В компании отмечают, что в отличие от других видов выпечки донаты — более сложный продукт для производства. Для российского рынка это новый товар, который появился в близкой для покупателя продуктовой категории.

ОАО «Хлебпром» зарегистрировано в Челябинске. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% акций компании принадлежит ООО «Русинвест» (Москва). Выручка за 2022 год составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,05 млрд. Производственные мощности «Хлебпрома» расположены в Челябинске, Ногинске, Красногорске и Ярцево. Кроме Bakerton, в портфеле компании бренды Mirel, «Усладов», «Мой», Частная галерея», Dr. Korner, Jr. Korner и «Русская нива». До 2007 года контрольный пакет акций ОАО «Хлебпром» принадлежал челябинскому бизнесмену и депутату гордумы Илье Мительману.

Исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров Ольга Власова утверждает, что сейчас производство донатов — привлекательная рыночная ниша, особенно для крупного производителя, способного построить продажи и создать сильную торговую марку. «Сейчас донаты выпускают небольшие компании с локальными продажами. Кроме того, некоторые зарубежные аналоги ушли, включая донаты, которые завозили из Польши. Рынок остался свободным», — сказала Ольга Власова.

По данным консалтингового агентства «Ватель Маркетинг» 52% донатов потребляют в десяти областях: 15% из них приходится на Московскую область, 7% на Ленинградскую и 3% на Челябинскую. «Донаты и пончики выделены в особую группу практически в каждой сети. Продажи выросли давно, но сейчас мы в большей степени говорим о перераспределении рынка, чем о его росте. По нашей информации, уже второй год спрос на донаты в сетях превышает предложение», — сообщает руководитель «Ватель Маркетинг» Анна Маляина.

Ольга Воробьева

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