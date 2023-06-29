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В «Синара Центре» в Екатеринбурге наградили победителей премии «Твердые знаки — 2023»

В «Синара Центре» состоялась церемония награждения победителей премии «Твердые знаки», участками которой стали наиболее упоминаемые в СМИ персоны, компании и бренды, продвигающие Екатеринбург в информационном пространстве. Награды вручил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Уже не первый раз узнаваемость Екатеринбурга за пределами Свердловской области становится предметом исследования информационного центра деловой газеты "Коммерсантъ-Урал". В 2023 году в честь юбилея города мы решили создать обобщенный портрет Екатеринбурга и проанализировать, как он выглядел на информационной карте последние 30 лет»,— отметила директор ИД «Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова.

Победителями рейтинга в девяти номинациях стали:

  • «Первые из первых» — «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК)
  • «Объект, изменивший лицо города» — ТРЦ «Гринвич»
  • «Благотворитель города» — Андрей Козицын (бывший гендиректор УГМК)
  • «Объект внутреннего туризма. Точка притяжения» — «Екатеринбург Арена» (Центральный стадион)
  • «Бизнес, рожденный в городе» — «Золотое яблоко»
  • «Культурное явление города» — «Уральские пельмени»
  • «Личность, прославившая город» — музыкант Вячеслав Бутусов
  • «Спорт» — пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов
  • «Будущее города» — «Екатеринбург-Сити»

Премия проводилась при поддержке администрации Екатеринбурга. Официальные партнеры мероприятия — компания «УГМК-Застройщик» и девелоперская компания «Брусника». Также партнерами выступили ювелирный дом Moiseikin и страховая группа «СОГАЗ».

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