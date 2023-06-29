В Татарстане одобрили девять инвестпроектов более чем на 10 млрд рублей

Власти Татарстана одобрили девять инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более чем на 10 млрд руб. Об этом журналистам рассказала глава АИР региона Талия Минуллина.

По ее словам, всего запланировано создание 2 тыс. новых рабочих мест. «В принципе, есть случаи, когда один проект приносит 5 тысяч рабочих мест, 3 тысячи. Сегодня все 9 проектов на 2 тысячи рабочих мест», — сказала госпожа Минуллина.

В частности, в Кукморе построят самодельный молочный комбинат. Также речь идет о реализации третьей очереди промпарка «Нижнекамск», строительстве промпарка «Дружба» в Зеленодольском районе, транспортном комплексе «Деловые линии» и т. д.

"Ъ-Казань"