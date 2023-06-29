В двух смертельных ДТП в Ленобласти за ночь погибли три человека

Сразу два смертельных ДТП случились в ночь на 29 июня в Ленинградской области. В результате погибли трое. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В 00:30 на 75-м км автодороги «Кемполово — Шапки» в населенном пункте Вырица Гатчинского района 51-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», пытаясь выполнить обгон впереди идущего автомобиля, не справился с управлением. В результате неудачного маневра машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Известно, что ранее он был лишен прав по ст.12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В 04:30 на 12-м км Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти 43-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», по неустановленной причине съехал на обочину, где столкнулся с припаркованным грузовиком «Вольво».

В результате ДТП водитель «Рено», а также его 43-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте.

В настоящий момент по факту обеих смертельных аварий полиция проводит проверку.

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