Территории возле геопарка Янган-Тау получили статус особо охраняемых

Земельные участки возле геопарка Янган-Тау внесли в список особо охраняемых территорий регионального значения рекреационного назначения, следует из постановления правительства Башкирии, опубликованного на интернет-портале правовой информации региона. Первый участок площадью около 9 га, расположенный в Алькинском сельсовете Салаватского района, восточнее деревни Каратавлы, входит в этнографический комплекс «Караван-Сарай». Второй участок площадью около 0,8 га находится примерно в 2,5 км на северо-запад от деревни Юнусово Салаватского района и войдет в историко-мемориальный парк «Салауат ере».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров получил от министра иностранных дел Сергея Лаврова сертификат о присвоении Янган-Тау статуса глобального геопарка ЮНЕСКО.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте