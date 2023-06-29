В Уфе пройдет международный форум «Умный город»

26 по 28 июля в Уфе при поддержке делового совета БРИКС пройдет IV международный форум развития и цифровой трансформации городов «Умный город». В текущем году мероприятие пройдет под девизом: «Умный город — умная страна».

Программа форума посвящена актуальным трендам и техническим инновациям, направленным на устойчивое развитие территорий. В рамках мероприятия пройдут заседания рабочих групп по вопросам искусственного интеллекта и развитию беспилотных летательных систем. Также обсудят вопросы человекоцентричности и универсальных услуг с применением карт жителя. «Стратегическая цель форума — определение главных прорывных целей и путей их достижения через прямой диалог бизнеса с основными государственными регуляторами и заказчиками», — отмечается в сообщении.

Для участия в форуме приглашены более 50 стран. От России в нем будут участвовать руководители правительства и регионов, отраслевых, региональных и местных органов государственной власти, госкорпораций, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, бизнес.

Майя Иванова

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