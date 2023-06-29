В Воронеже за 8 млн рублей продают бар Garrison

За 8 млн руб. на продажу выставлен воронежский бар Garrison, выполненный в стилистике Англии XX века и сериала «Острые козырьки» (16+). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал представитель владельцев заведения.

Фото: Людмила Каширских, vk.com/garrison_vrn

Бар на 100 посетителей был открыт на улице Ленина, 16 (рядом с Центральным парком) в 2021 году. По утверждению владельцев, создание заведения заняло около года: была обустроена кухня, соответствующая требованиям Роспотребнадзора, подведена канализация, отопление и вентиляция.

Представитель владельцев пояснил «Ъ-Черноземье», что причиной продажи является переезд собственников (актуальный состав которых он раскрывать не стал) в другой регион.

При этом владельцам «не хотелось бы демонтировать свои труды», отметил он. По словам собеседника «Ъ-Черноземье», на актив уже есть потенциальные покупатели, при этом в потенциальной сделке не будет условий по сохранению концепции заведения.

Бар Garrison управляется ООО «ТРБ», зарегистрированным в Воронеже в октябре 2022 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», его бенефициар и директор — Павел Соболев. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — розничная торговля напитками в специализированных магазинах. Также в перечне видов деятельности есть реализация алкогольных напитков, на которую, по словам представителей заведения, у ООО есть лицензия. Финансовые показатели не опубликованы.

Почему воронежская облдума запретила работу небольших баров в многоэтажках — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова