Глава Кубани вошел в топ-25 национального рейтинга губернаторов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял 24-ю строчку в национальном рейтинге губернаторов. Список был составлен центром информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Журналист, политолог и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич напомнил, что в 2023 году из 500 млрд руб. бюджета Кубани 279,7 млрд руб. направили на соцсферу. Эксперт отметил, что «таких исторических значений удалось достичь в том числе благодаря принятому Плану обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности», включающему более 60 антикризисных решений.

В туротрасли региона реализуют 38 инвестпроектов на 304 млрд руб. Также строят 170 соцобъектов за более чем 2,4 млрд руб.

«Обязательно должен сказать по теме, которая находится сейчас в центре внимания. Краснодарский край выходит на серийное производство беспилотников. Они нужны в первую очередь для военнослужащих, но аппараты также можно использовать и в других сферах»,— отметил Александр Малькевич.

В топ-25 также попали глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Они заняли 17-е и 22-е места соответственно. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 69-е место в списке.

Татьяна Ручкина

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